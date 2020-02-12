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Küresel fonlardaki miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı!

raporuna göre küresel fonlardaki miktarı, geçen ay 61 tonluk artışla tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 947 tona çıktı. Altın fonlarındaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri geçen ay yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı. Ülkeler bazında geçen ay itibarıyla altın-bazlı fonlarda en fazla altın tutan ülke bin 404,7 tonla ABD oldu. Altın-bazlı fonlardaki varlıkların miktar bazında sıralamasında ABD'yi, 603,1 tonla İngiltere, 372,9 tonla Almanya, 340,8 tonla İsviçre ve 65 tonla Fransa takip etti.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 13:01 ABONE OL
Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı!

(WGC), 2020 Ocak Küresel -bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Buna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 ton artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 947 tona ulaştı. Böylece, altın fonlarına yeni eklenen varlıkların piyasa değeri 3,1 milyar dolar oldu.

Fonlardaki altın miktarındaki artışın yanı sıra altın fiyatlarının da yaklaşık yüzde 5 yükselmesiyle, bu fonlardaki varlıkların dolar bazındaki piyasa değeri ocakta yüzde 8 artarak 150,1 milyar dolara ulaştı.

Altın, ocak ayında yüzde 4,6 ile en iyi getiri sağlayan varlıklardan biri oldu. Böylece altın, pay piyasaları ve emtiaların hepsinden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre Bloomberg Emtia Endeksi, Çin'deki petrol talebine ilişkin belirsizliklerle yüzde 7 geriledi. Bu geri çekilmede petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş önemli rol oynadı ve böylece altın pozitif ayrıştı.

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Küresel fonlardaki altın miktarı ocakta rekor seviyeye ulaştı!
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