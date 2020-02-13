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’nın toplam rezervleri arttı

() tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 'nın toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:37 ABONE OL
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 778 milyon dolar artarak 27 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 384 milyon dolar artışla 102 milyar 376 milyon dolardan 102 milyar 760 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
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