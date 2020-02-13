Son dakika | Bakan açıkladı! 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika değerlendirmesinde bulundu.

21 AYIN REKORUNA ULAŞTI

Mustafa Varank, "Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı! Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz." dedi.

DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

Varank ayrıca, "Yılık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi." ifadelerini kullandı.

📈Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı!



Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.

Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Jzmd1lga4s — Mustafa Varank (@varank) February 13, 2020