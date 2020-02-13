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Yurt dışında yerleşiklerin , ve ŞBS stoku açıklandı

() tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında 82,8 milyon dolarlık sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon dolara yükseldi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:29 ABONE OL
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Şubat haftasında net 82,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 548,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 10,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 377 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 862,3 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 481,4 milyon dolardan 14 milyar 859,8 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,9 milyon dolarlık alışla 354,8 milyon dolardan 365,7 milyon dolara çıktı.

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
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