Toplam kredi stoku 2,8 trilyon liraya yaklaştı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler 2019'da 2 trilyon 169 milyar lira, bireysel krediler 618 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin "Aralık 2019 Bülteni" yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 2 trilyon 787 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayında başlayan toparlanma yılın ikinci yarısında devam etti.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 691 milyar lirası bankalar, 48 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 23 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 itibarıyla 177 milyar liraya çıkarken, bunun 168 milyar lirası bankalara, 5 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,5 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2,2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 6'ya yükseldi.