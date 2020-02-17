SON DAKİKA: AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş torba yasa olarak anılan yeni kanun düzenlemelerine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Muş "İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak" dedi.

Ayrıca Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, belgelerin eğitim süreci, esnaf ahilik fonu ve yenilenebilir enerji ile ilgili de düzenlemeler yapılacağını açıklayan Muş teklife ilişkin detayları aktardı.

Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video

İşte Muş'un açıklamalarıdan öne çıkanlar;

SİLAH SATIŞINA CEZA ARTIYOR

İnternetten silah satışına cezalar artacak

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz.

Vakıf mallarındaki kiracıların borçlarını 3 ay içinde ödemesi için düzenleme yer alıyor.

Derneğe üyelik ve ayrılık bilgilendirmesi zorunlu olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

İŞ BANKASI HİSSELERİ



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İş Bankası hisseleri hakkında, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.

"İLLEGAL BAHİS VE ŞANS OYUNLARINI KATALOG SUÇUNA ALIYORUZ"

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK'ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

SİLAH SATIŞINA CEZA

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel TV olursa 20 bin 953 lira."

DARBE SÖYLENTİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tabi bunun hangi mihraklar tarafından çıkarıldığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bunu deneyenler gereken cevabı alacaklardır. Türkiye istikrarını oluşturup, ekonomik büyüme ve ivme kazanmaya başlarsa maalesef bu tip girişimlerle karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme düşüncemiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almaya davet ederim. Milletimiz gereken cevabı verir.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi yüzde 5'i aşacak. Faizlerde ciddi bir düşüş oldu. Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidiyorken maalesef bu tür söylemlerle muhatap kalıyoruz. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır. Emin adımla yoluna devam edecektir.