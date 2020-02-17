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haberi: 81 ilde 6 gün boyunca sürecek! Gıda seferberliği başladı

Gıdada usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından bakanlık düğmeye bastı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda denetimleri ile ilgili açıklamasında bulunarak, "81 ilde 6 gün boyunca gerçekleşecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattık" dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 17.2.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika haberi: 81 ilde 6 gün boyunca sürecek! Gıda seferberliği başladı

81 ilde 6 gün boyunca gerçekleşecek ürün bazlı gıda denetimleri başladı. Bakan Pakdemirli konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

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USULSÜZ GIDA ÜRETENLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Bakan Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız." diye konuştu.

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Son dakika haberi: 81 ilde 6 gün boyunca sürecek! Gıda seferberliği başladı
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