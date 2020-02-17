Son dakika haberi: 81 ilde 6 gün boyunca sürecek! Gıda seferberliği başladı

81 ilde 6 gün boyunca gerçekleşecek ürün bazlı gıda denetimleri başladı. Bakan Pakdemirli konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Büyük gıda denetim seferberliği! Hilecilere ve gıda teröristlerine göz açtırılmayacak | Video

USULSÜZ GIDA ÜRETENLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Bakan Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız." diye konuştu.