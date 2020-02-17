Türk finans sisteminin yol haritası nasıl olmalıdır?

Türkiye'nin finans sisteminin yol haritası nasıl olmalıdır? Türkiye'nin finans alanında küresel anlamda atması gereken adımlar A Para yayınında masaya yatırıldı. Prof. Dr. Kerem Alkin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kerem Alkin değerlendirdi: Türk finans sisteminin küresel pazarda atması gereken adımlar | Video

"Biz Türkiye olarak son dönemde dünyada yükselen güç Asya pasifik olmasına rağmen, Asya pasifik'te ne yapıyorlar, Çin'de, G.Kore'de Malezya ve Endonezya'da yani bize benzeyecek yönleri olan ekonomilerde bankacılık sektöründeki bu tür ücret ve komisyonlarındaki gelirlere bakıyorum 18'ler hatta daha aşağı rakamlar söz konusu."

"TÜRK BANKACILIĞI ANGLOSAKSON BANKACILIĞINA ÖZELTİLİ BİR 2000'Lİ YILLAR YAŞADI"

"Bizim bankacılık sektörümüzde görev alan yöneticiler, dünyaya bakalım ne oluyor, yükselen değer olarak Asya'da ne oluyor, gibi sorularla biraz Asya'ya bakmalılar bence. Çünkü Türk bankacılığı anglosakson bankacılığına özeltili bir 2000'li yıllar yaşadı." açıklamasını yaptı.