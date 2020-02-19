Haberler > Haberler Haberleri > Borsa İstanbul'dan tarihi karar! 27 Nisan'da başlıyor

'dan tarihi karar! 27 Nisan'da başlıyor

Genel Müdürü 'nın Borsa İstanbul'dan 2 sıfır atılacağını açıklamasının ardından. Borsa İstanbul'dan yeni bir açıklama geldi. Borsa İstanbul, TL olarak hesaplanan “Fiyat ve Getiri Endeksleri”nden, 27 Nisan'dan itibaren iki sıfır atılmasına karar verildiğini açıkladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 19.2.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 17:29 ABONE OL
Borsa İstanbul'dan tarihi karar! 27 Nisan'da başlıyor

Borsa İstanbul, TL olarak hesaplanan "Fiyat ve Getiri Endeksleri"nden, 27 Nisan'dan itibaren iki sıfır atılmasına karar verildiğini açıkladı.

İKİ SIFIR ATILIYOR

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere, Borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan 'Fiyat ve Getiri Endeksleri'nden iki sıfır atılmasına karar verilmiştir. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27.04.2020 olup endekslerden iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecektir" denildi.

Açıklamaya göre, uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünerek, endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek.

Son dakika | Hakan Atilla duyurdu! Borsadan 2 sıfır atılacak
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'dan tarihi karar! 27 Nisan'da başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN