ABD iş dünyasının 100 milyar dolarlık ticaret hedefine inancı tam

Amerikan Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefe ilişkin "Şahsen, ben bu konuda kesinlikle iyimserim. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçleneceğine inanıyorum, bu konuda iyimserim. Bu iyimserliğim, ABD'li şirketlerin gördüğü gerçekliğe dayanıyor." dedi.

Choksy, AA muhabirinin Türkiye-ABD arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin sorularını yanıtladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından 14-16 Nisan'da Amerikan-Türk Konferansı'nın (American Turkish Conference) gerçekleştirileceğini anımsatan Choksy, Türk ve Amerikan işletmelerin ilişkilerinin önemini vurgulamak için bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve ABD'nin iyi ve güçlü bir ticari ilişkiden faydalanmaya devam ettiğini belirten Choksy, "Bazı konularda görüş farklılıkları olabilir ama bu ilişkiyi karakterize etmez. Örneğin, ABD ve Birleşik Krallık arasında 5G üzerine büyük farklılıklar var. ABD ve Fransa arasında dijital vergilendirme konusunda farklılıklar var. ABD ve Çin arasında ticaret meseleleri üzerine farklılıklar var. Fakat bu ülkelerle olan bütün ticari ilişkiler devam ediyor. Türkiye ve ABD, çok geniş kapsamlı ticari ilişki ağına sahip, buna odaklanmalıyız. İki ülke insanlarının birbirine ziyaretleri, iki ülke arasındaki uçuşlar, turizm mesela. Çok güçlü bir ortaklık var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İŞ YAPAN ABD'Lİ ŞİRKETLERİN HİSSİYATINI ÇOK OLUMLU"

Choksy, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmaların ticari hissiyatına da değindi.

Türkiye'de iş yapan ABD'li şirketlerin hissiyatını, güvenini çok olumlu gördüklerini dile getiren Choksy, "Her iki hükümetin de sorunları çözme noktasında çağrıları olumlu duyguyu güçlendiriyor. Bu durum iş dünyasına destek sağlıyor. Şirketlerimizin çoğu Türkiye'yi tüm bölgeye Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya, Afrika ve Orta Avrupa bölgelerine üretim ve ihracat noktası olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye, ABD'nin ilişkileri açısından önemli bir pazar." diye konuştu.

Savunma sektörünün iki ülkenin üzerinde odaklandığı önemli bir sektör olduğunu belirten Choksy, "Amerikan-Türk Konferansı, sadece savunma sektörüne odaklanmayacak. Turizmde önemli bir sektör, dijital ekonomi önemli bir sektör, ticaret, yatırım ve inşaat önemli bir sektör. Daha önceki konferansların odağı olan savunma sektörüne değil, hepsinin ilişki içerisinde olduğu beş önemli sektöre odaklanılacak. Bu sektörlerin hepsi ekonomik katkıda bulunuyor. Türkiye'de bulunan ABD'li şirketler Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor." dedi.

"TÜRKİYE'DE İŞ YAPAN ABD'Lİ ŞİRKETLERİN SAYISI YÜZDE 10 ARTIYOR"

Choksy, Türkiye'de iş yapan ABD'li şirketlerin sayısının her yıl yaklaşık yüzde 10 arttığını kaydetti.

Bu şirketlerin işlerini genişletebilmek için Türkiye'ye geldiğini dile getiren Choksy, "Aynı zamanda Türk şirketleri de ABD'ye giderek farklı sektörlerde işlerini genişletiyor. İlişkiyi genişletebilmek için muazzam bir büyüme alanı mevcut." şeklinde konuştu.

Choksy, Türkiye-ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefe ilişkin ilişkin "Şahsen, ben bu konuda kesinlikle iyimserim. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçleneceğine inanıyorum, bu konuda iyimserim. Bu iyimserliğim, ABD'li şirketlerin gördüğü gerçekliğe dayanıyor. Küresel ekonomi tüm iş hayatını ve ikili ticari ilişkileri etkiliyor. Medyanın bu iyimser havayı yansıtması için iletişim halinde olmasını istiyoruz." dedi.

İKİ ÜLKE İŞ DÜNYASI 5 FARKLI SEKTÖR PANELİNDE BULAŞACAK&NBSP;

İki ülke ekonomi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek Amerikan-Türk Konferansı'nda, 3 gün boyunca Türkiye-ABD ilişkilerinin bugünü ve geleceği konuşulacak.

15 Nisan'da düzenlenecek politik oturumun ardından savunma sanayisi, turizm, enerji, inşaat ve altyapı panelleri düzenlenecek.

16 Nisan'da ise alanında uzman isimlerin katılımlarıyla "Ekonomik Oturum" ve "Dijital Ekonomi" panelleri gerçekleştirilecek.

Konferansın son iki gününde hedef sektörlere ilişkin fırsatlar ele alınacak ve iki ülke arasındaki temel sorunlar ile çözümlerin tartışılacağı özel paneller düzenlenecek.

Türk ve Amerikan iş dünyasının önemli isimlerinin de ikili iş görüşmeleri için bir araya geleceği konferansa, Türk ve ABD'li bakanların da katılımı bekleniyor.