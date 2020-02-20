Son dakika haberi | Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Türkiye için değişim başlıyor' programının yeni durağı Gaziantep oldu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Albayrak iş dünyası ile buluşmasında, "2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız" dedi.

Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Aldığımız önlemlerle kriz sevdalılarını hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

İŞ DÜNYASINA KREDİ MÜJDESİ

Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Faiz oranı 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.

İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

TL'YE DAYALI FONLAMA MODELİ

Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz

Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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