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haberi | Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak iş dünyası ile buluşmasında, "2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız" dedi. Albayrak ayrıca iş dünyasına kredi müjdesi vererek "Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:29 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Türkiye için değişim başlıyor' programının yeni durağı Gaziantep oldu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Albayrak iş dünyası ile buluşmasında, "2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız" dedi.

Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Aldığımız önlemlerle kriz sevdalılarını hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

İŞ DÜNYASINA KREDİ MÜJDESİ

Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. Faiz oranı 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.

İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

TL'YE DAYALI FONLAMA MODELİ

Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz

Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş işsizlik açıklaması

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Son dakika haberi | Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 2019'u yüzde 5'in üzerinde büyüme ile kapatacağız
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