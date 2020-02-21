Altın yedi yılın zirvesinde

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve lidrerliğini Rusya'nın yaptığı diğer petrol üeritici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, Mart ayına planlanan toplantıyı öne almayacağını açıkladı.

Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol üreticilerinin OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin Mart ayında planlanan toplantıdan önce biraraya gelmesinin artık mantıklı olmadığını anladıklarını söyledi.

Petrol fiyatları, Çin'in ekonomiyi canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların ardından Perşembe günü bir ayın en yüksek düzeyine yaklaşmışken, talep endişeleri ardından düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.03 gerileyerek 58.70 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.95 düşüşle 53.37 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.96 artışla 18.49 dolardan,

- altın, yüzde 0.72 artışla 1,632.30 dolardan,

- bakır, yüzde 0.29 düşüşle 2.58 dolardan,

- platin, yüzde 0.38 artışla 982.70 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.34 artışla 2,582 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 320 liraya, çeyrek altın 524 liraya, Cumhuriyet altını da 2,166 liraya yükseldi.