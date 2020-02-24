Son dakika | Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Üçüncü sondaj gemisi geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Akdeniz'deki arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Denizde petrol arama ve araştırma faaliyetlerimize hız verdik. Üçüncü sondaj gemimiz birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak. Üçüncü gemimiz Karadeniz'de çalışacak. Geminin ismini Cumhurbaşkanımız koyacak.

DOĞU AKDENİZ'DE PLANLARI BOZDUK

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Libya mutabakatı ile sınırlarımızı netleştirmiş olduk. KKTC ve Libya'yı denklemin dışında tutma isteğini bozduk" dedi.

TürkAkım ve Kuzey Akım arz güvenliğine yönelik projeler. Tanap ile Türkiye'ye 16 milyar metreküp doğalgaz gelecek. Elektrik ve doğalgaz hizmetlerinde müşteri memnuniyeti yaparak ölçümler yapıyoruz

BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 72'Sİ TÜRKİYE'DE

Bakan Dönmez bor çalışmaları hakkında, "Türkiye dünya bor rezervleri açısından zengin bir ülke. Bilinen rezervlerin yüzde 72'si burada. Geçmişte ham madde olarak satarken, şimdi rafine ürün olarak satabilir haldeyiz. Balıkesir'deki bor karbür tesis 2 yıl içinde devreye girecek. İleriyle dönük arge çalışmalarımızı da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bor üretirken içindeki lidyumu sanayide kullanmayı planlıyoruz. Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz

Yenilenebilir enerji projelerine dikkat çeken Dönmez, "Güneş enerjisinde Avrupa'da 6. sıradayız. 6500 megavat güneş santrali kurulumu söz konusu. Ürettiğimiz enerjinin yüzde 44'ü yenilenebilir enerjiden elde ediliyor" dedi.