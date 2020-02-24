Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,43 azalarak 417,63 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,74 gerileyerek 13.206,21 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,20 azalışla 7.241,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,49 düşüşle 9.636,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,85 gerilemeyle 5.856,28 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 3,67 kayıpla 23.860,63 puanda seyrediyor.

Analistler, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini ve son verilere göre salgının toplam 152 kişiyi etkilediğini belirterek, bu gelişmeler sonrası ülkede Venedik Karnavalı ile Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinliklerinin iptal edildiğini anımsattı.

Komşu ülkelerin İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırdığını aktaran analistler, tüm bunların risk algısında artışa neden olduğunu ve borsalarda sert düşüşler yaşandığını söyledi.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğuna da değinerek, Almanya'da şubat ayı Ifo endekslerinin izleneceğini, koronavirüs salgınına dair gelişmelerin ise gündemde kalmaya devam edeceğini vurguladı.