Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31. Vergi Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır.



Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım. pic.twitter.com/Nc3f49nYv6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 24, 2020