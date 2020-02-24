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, 31. sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası’nı kutlarım" dedi

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:09 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31. Vergi Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı ile ilgili paylaşım

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Haftası mesajı
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