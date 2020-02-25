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Son Dakika: fiyatlarında ! Bu geceden itibaren...

Son dakika haberi... Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş yapıldı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 16:59 ABONE OL
Son Dakika: Benzin fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren...

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika: Benzin fiyatlarında indirim! Bu geceden itibaren...
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