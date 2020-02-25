Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Huang Songfeng'den A Para'ya özel açıklamalar

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Huang Songfeng, canlı yayında A Para'ya özel açıklamalar yaptı.

Koronavirüs salgının Çin'in ihracat ve ithalatına maliyetine ilişkin açıklama yapan Songfeng, salgının ülke içindeki ticarette özellikler hangi sektörleri etkilediğine ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Koronavirüs salgınına yönelik Pekin yönetiminin aldığı tedbirler konusunda bilgiler veren Songfeng, virüs görülen diğer ülkelerin Çin'in tecrübelerinden faydalanabileceğini belirtti.

Çin-Türkiye arasındaki ticari ilişkiler de değinen Songfeng, virüs sonrasında Türkiye'den Çin'e rekor düzeyde maske ve tulum ihracatı olduğunu ve buna ilişkin rakamları merakla beklediklerini söyledi.