Son dakika haberi: THY'den bir İran kararı daha! İptal edildi...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs İran'a da sıçramış ve onlarca kişinin ölümüne sebebiyet vermitşi. THY az önce yaptığı duyuruda İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

BUGÜNKÜ SEFERLER İPTAL

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.