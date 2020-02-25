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Son dakika haberi: 'den bir kararı daha! İptal edildi...

Son dakika haberi: 'da hızla yayılan koronavirüsle ilgili alınan tedbirler kapsamında Türk Hava Yolları () günlük ikiye düşürdüğü - uçuşlarını bugün iptal etti.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 17:20 ABONE OL
Son dakika haberi: THY'den bir İran kararı daha! İptal edildi...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs İran'a da sıçramış ve onlarca kişinin ölümüne sebebiyet vermitşi. THY az önce yaptığı duyuruda İstanbul-Tahran uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

BUGÜNKÜ SEFERLER İPTAL

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.

THY'den son dakika İran ve Çin açıklaması: Seferlerimiz...

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Son dakika haberi: THY'den bir İran kararı daha! İptal edildi...
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