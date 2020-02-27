TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'dan A Para'ya özel açıklamalar | Video

TMSF bünyesindeki şirket sayısının 806 olduğunu ve 40 bin çalışanı bulunduğunu söyleyen Gülal, bu şirketlerin aktif büyüklüğünün ise 60 milyar TL olduğunu belirtti.

TMSF'ye devredilen şirketleri milletin bir emaneti olarak gördüklerini belirten Gülal, TMSF'ye devredilen bu şirketlerin devir sonrası aktif büyüklüğünün yüzde 40 oranında arttığını bildirdi.

2019 yılında TMSF şirketlerinin ortalama olarak yüzde 30 ciro artışı olduğunu aktaran Gülal, 2020 yılı içerisinde de bu büyümenin süreceğini öngördüklerini ifade etti.

Çin'deki koronavirüs sonrası TMSF şirketlerinin bazı firmalarının rekor seviyede sipariş aldığına dikkat çeken Gülal, bu salgından kaynaklı krizi Türkiye olarak fırsata çevirebileceklerini söyledi.

TMSF AVRUPA'NIN EN KUVVETLİ MEVDUAT SİGORTACILIĞI KURUMLARINDAN

TMSF'nin asıl işinin mevduat sigortacılığı olduğunun altını çizen Gülal, TMSF'nin gerek rezerv büyüklüğü itibariyle; gerekse rezervin sigortalı mevduatı karşılama oranı bakımından Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biri olduklarını dile getirdi.

TMSF'nin yaklaşık 50 milyar TL seviyesinde bir rezervleri olduğunu belirten Gülal, Türkiye'de son 17 yıldır bir bankacılık krizi yaşanmamasının bu rezervi her yıl artırmalarına olanak sağladığını bildirdi.

TMSF'nin bugünkü rezervinin sigortalı mevduatı (750 milyar TL) karşılama oranının yüzde 6 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Gülal, bu oranın da dünyadaki en yüksek oranlardan biri olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayı itibariyle garanti limitini de 150 bin Tl'ye çıkardıklarını hatırlatan Gülal, bunu yaparken hem ülke ekonomisine hem de bankacılık sektörüne güvendiklerini bir kez daha vurgulamak istediklerini söyledi.