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açıkladı! en çok o sektörü etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 28.2.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 17:07 ABONE OL
Fitch Ratings açıkladı! Koronavirüs en çok o sektörü etkiliyor

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Çin'de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin'de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada Çin'deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Çin'in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı yaptığı belirtildi.

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Fitch Ratings açıkladı! Koronavirüs en çok o sektörü etkiliyor
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