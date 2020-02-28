Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'büyüme' açıklaması: Güçlü toparlanma başladı

Hazine ve Maliye Berat Albayrak büyüme verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

BÜYÜME RAKAMLARI BEKLENTİLERİ AŞAN PERFORMANSIMIZI TEYİT ETTİ

Bakan Albayrak, "Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. %6'lık 4. çeyrek ve %0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti.

Mal ve hizmet ihracatımız %6,4 artarken, aynı alandaki ithalatımız ise %3,6 azaldı. Büyümenin detayları, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı model hedefimize de başarı ile ilerlediğimizi gösteriyor.

GÜÇLÜ TOPARLANMA BAŞLADI

Beş çeyrektir daralan makine-teçhizat yatırımları 4. çeyrekte %11,7 büyüdü. Yine beş çeyrektir negatif seyreden yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,2 puan oldu. Bu veriler güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor.

Son olarak, 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da %2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi (%2,9) de yakalamış olduk. 4. çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de %5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız

KAHRAMAN ASKERLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bir kez daha İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.