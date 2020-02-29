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dünya ekonomisini vurdu! 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir

Global bir sorun haline gelen koronavirüse dair risklerin her geçen gün arttığı bir ortamda yatırımcıların tahvil ve altına yöneldiği görülürken, ekonomik açıdan turizm, perakende ve dayanıklı tüketim malı sektörlerinin ciddi darbe alacağı belirtiliyor. Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1,1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi. Küresel veri analitiği ve danışmanlık şirketi Dun & Bradstreet raporuna göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin doğrudan merkezi, en az 5 milyon şirketin ise bir ya da ikinci derecede tedarikçisi bulunuyor

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.2.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 18:05 ABONE OL
Koronavirüs dünya ekonomisini vurdu! 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler giderek artarken, hem hükumetler hem de merkez bankalarının destekleyici bir duruş sergilemesine karşın virüsün yol açacağı ekonomik hasarın boyutunun 1 trilyon doları aşacağı ve 5 milyon şirketin risk altında olduğu belirtiliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Çin haricinde Güney Kore'den İtalya'ya, Japonya'dan ABD ve İran'a kadar birçok ülkede virüsün giderek yayılması ve can kayıplarının artması ise salgının giderek küresel bir sorun haline gelmesine yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkardı.

Dünya küresel tedarik zinciri için Çin'in vazgeçilmez rolü, Güney Kore'nin otomotiv, elektronik ve makine alanındaki önde gelen üretici konumunda bulunması, Japonya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olması ve İtalya'nın Avrupa için önemli ülkeler arasında yer alması, salgının küresel ekonomiye yönelik etkilerinin boyutuna dair tartışmaları kaçınılmaz kıldı.

"Dr. Felaket" olarak anılan dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Nouriel Roubini, bu yıl küresel ekonomi için jeopolitik riskler, ABD seçimleri, Çin ile süregelen ticaret gerilimi, iklim değişikliği ve siber savaş gibi birçok zorluk bulunduğunu, koronavirüsün ise tehlike yaratan çok sayıdaki riskten biri olduğunu söyledi.

Gelişmeler karşısında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve önde gelen ekonomi kurumları, piyasalarda ciddi bir düzeltme riski yaşanabileceğine dair uyarılarda bulundu.

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Koronavirüs dünya ekonomisini vurdu! 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir
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