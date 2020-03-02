Antalya'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en iyisi...

Antalya'da, 2020 yılının ocak- şubat ayları iki aylık toplam turist sayıları belli oldu. Ocak ayında 186 bin 225 turist sayısı ve yüzde 30.8'lik artışla, tüm yılların ocak ayı rekoru kırıldı. Şubat ayında ise Antalya'ya yüzde 30'luk artışla 202 bin 769 turist geldi. İki ayın toplam turist sayı da yüzde 30 artışla, 388 bin 994 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 299 bin 176 olan turist sayısına göre, 89 bin 818'lik artış gerçekleşti. Geçen yıl toplamda 15 milyon 644 bin 108 turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl için de çift haneli büyüme bekleniyor.