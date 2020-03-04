Bakan Ruhsar Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Ruhsar Pekcan fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" dedi.

Ruhsar Pekcan koronavirüse karşı kullanılan maskede fırsatçıların fiyatlara müdahalesi konusunda canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." dedi.

Pekcan, 9 firmanın toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Son dakika haberi: Bakan Pekcan'dan koronavirüs maskesi fırsatçıları hakkında flaş açıklama | Video