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Bakan 'dan maske fiyatlarıyla ilgili açıklaması

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs endişesi maske fiyatlarında artışa neden olmuştu. Bakan Pekcan konuyla ilgili "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." açıklamasında bulundu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:10 ABONE OL
Bakan Ruhsar Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Ruhsar Pekcan fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" dedi.

Ruhsar Pekcan koronavirüse karşı kullanılan maskede fırsatçıların fiyatlara müdahalesi konusunda canlı yayında önemli açıklamalarda bulunarak, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda." dedi.

Pekcan, 9 firmanın toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti.

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Bakan Ruhsar Pekcan'dan maske fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması
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