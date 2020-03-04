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: promosyonu tutarı belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası'ndan için hakkında bir haberi geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren için protokol imzalandı. Böylece emekliler için ödenecek miktarları da belirlendi. İşte emeklilere ödenecek tutarlar ve emekliye banka promosyonu hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.3.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 11:22 ABONE OL
Son Dakika: Emekli promosyonu tutarı belli oldu!

Emekli için ödenecek olan banka promosyonu için tutarlar belirlendi. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı lanalar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."" dedi.

Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Emekli için promosyon yarışı! Emekliler için hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Son Dakika: Emekli promosyonu tutarı belli oldu!
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