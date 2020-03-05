Koronavirüs sebebiyle ilk iflas geldi!

İngiltere'de Connect Havayolları'nın alt kuruluşu olan bölgesel hava yolu şirketi Flybe, korona virüsünün uçak rezervasyonları üzerinde etkisi ve hükumetin tartışmalı 100 milyon sterlinlik kredi alımını durdurması nedeniyle iflas etti. Exeter merkezli Flybe İngiltere iç hat uçuşlarının neredeyse yüzde 40'ını gerçekleştiriyordu.



Flybe tarafından yapılan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği ifade edilerek yolculara hava alanlarına gitmeme çağrısı yapıldı. Şirketin Genel Müdürü Mark Anderson, firmanın iflası önlemek için mümkün olan tüm adımların attığını, ancak fon sağlama zorluklarının üstesinden gelemediğini ifade etti. Anderson, "İngiltere en büyük bölgesel varlıklarından birini kaybetti. Flybe, 20 yıldır Birleşik Krallık havacılık endüstrisi, bölgesel toplulukları, insanları ve işletmeleri birbirine bağlıyordu" dedi.



Flybe'nin 2 binden fazla çalışanı bulunuyordu ve önde gelen hava yolu şirketlerinden biriydi. Belfast, Southampton, Manchester ve Birmingham kentleri de dahil olmak üzere yılda yaklaşık 8 milyon kişi tarafından tercih ediliyordu.

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