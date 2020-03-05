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rezervleri 21 ayın zirvesinde!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 154 milyon dolar artarak 107 milyar 825 milyon dolarla Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 5.3.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:29 ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde!

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 395 milyon dolar artışla 77 milyar 414 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 73 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, ilk defa 30 milyar doların üzerini gördü. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 759 milyon dolar artarak tüm zamanların zirvesi olan 30 milyar 411 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 154 milyon dolar artışla 102 milyar 671 milyon dolardan 107 milyar 825 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde!
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