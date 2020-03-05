Türkiye'den Çin'e dev ihracat! Yüzde 500 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, şubat ayında Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 144 milyon dolara geriledi.

Bu ülkeye dış satım bütün sektörlerde azalırken hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaklaşık yüzde 500 artış gösterdi. Şubat ayında Çin'e gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı 5 milyon 96 bin dolardan 30 milyon 500 bin dolara yükseldi.

Bu artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık maskeye yönelik yüksek talep belirleyici oldu. Türkiye'den Çin'e tek kullanımlık maske ihracatı, şubat ayında kayıtlara 13 milyon 527 bin dolar olarak geçti.

"ÇİN'DE ÜRETİM YAVAŞ YAVAŞ BAŞLIYOR"

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en büyük maske üreticisi olan Çin'e geçen yılın şubat ayında maske ihracatı yapılmadığını, bu yılın aynı ayında ise 13 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirildiğini söyledi.

"Bu anlık bir durum. Çin'deki durum geçince bu rakamlar yine düşecektir." diyen Sertbaş, Türkiye genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ocak-şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 10 artarak 3 milyar doların üzerine çıktığını, bunda Kovid-19 salgınının etkili olabileceğini dile getirdi.

Salgının küresel ekonomiye etkilerinin yanında sağlık boyutuna dikkati çeken Sertbaş, "keşke olmasaydı" dediklerini belirtti.

Kovid-19 salgınından Türkiye'de olumlu etkilenecek sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyonun geldiğini vurgulayan Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir ihracatçı ülkenin piyasadan çekilmesi illa ki bize yarayacak ancak 'Çin'deki bütün üretim durdu, bütün satışlar Türkiye'ye gelecek' diye bir şey söz konusu değil. Rehavete kapılan arkadaşlarımız var. Çin'deki durum bizim yeni pazar arayışlarımıza, başka bölgelere yoğunlaşmamıza engel olmasın. Çin'den bize yönelenler olacaktır ama bu gelip geçici olabilir. Mart rakamları bütün sektörler adına bize daha net sonuçları verecektir. Biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum."

"ÖN İZİN ŞARTI YERİNDE BİR KARAR"

İzmir'de maske üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Seçkin de doğrudan ihracat yapmadıklarını, kendilerinden ürün alan bazı firmalarının bunları Çin'e sattıklarını söyledi.

Şubattaki ihracatı maske üreticilerinin değil, "piyasadan ürün toplayan fırsatçıların" yaptığını savunan Seçkin, maske dış satımına ön izin şartı getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Seçkin, "Ağırlıklı olarak bizim gibi üreticilerden toplayıp ihracat yapan aracı firmaların olduğunu duyuyoruz. Depolardaki ürünlerimiz bu aracı firmaların çekmesiyle azalınca fiyatlar arttı. Bu kapsamda başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağlanmasını son derece olumlu buluyoruz." diye konuştu.

Önceliklerinin her zaman sağlık kuruluşları olduğunu belirten Seçkin, "Önceden günde 8 saat çalışan fabrikalarımız şimdi 7 gün 24 saat çalışıyor. Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Gelen müşterilere de en erken ekim ayında ürün teslimi yapacağımızı söylüyoruz." dedi.