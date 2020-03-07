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'den için flaş kararı!

ABD Merkez Bankası (), yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.3.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 11:34 ABONE OL
Fed'den dolar için flaş koronavirüs kararı!

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

Fed'den edinilen bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı. Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.

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Fed'den dolar için flaş koronavirüs kararı!
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