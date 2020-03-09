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'ndan alımları için flaş karar!

Rus ekonomisinin fiyatlarındaki gece yarısı yüzde 25'lik düşüşten etkilenmesinin ardından, 30 gün süreyle alımlarının durdurulduğunu açıkladı.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:14 ABONE OL
Rusya Merkez Bankası'ndan döviz alımları için flaş karar!

Gece saatlerinde Suudi Arabistan ile OPEC arasında petrol konusunda anlaşma sağlanamayınca dünya petrol ekonomisinin 1991 yılından beri en düşük petrol fiyatları görüldü.

Petrolün varil fiyatı 31.02 Dolara kadar düşünce, petrol ve doğal gaz ülkesi olan Rusya durumdan en çok etkilenen ülke oldu.

Sabah saatlerinde Rus rublesi karşısında Dolar ve Euro zirveyi görmesinin ardından Rusya Merkez Bankası harekete geçti.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımının 30 gün boyunca durdurulduğu duyuruldu.

Öte yandan sabah saatlerinde Rus Rublesi karşısında Dolar 74 Ruble seviyesine Euro ise 83 Ruble seviyesine yükseldi.

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Rusya Merkez Bankası'ndan döviz alımları için flaş karar!
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