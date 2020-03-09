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'dan için geri adım yok! "6-10 yıl dayanabiliriz"

'dan petrolde üretim kesintisini kabul etmemesinin ardından fiyatlarını düşüren Suudi Arabistan'a yanıt geldi. Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble bulunduğunu kaydederek, “Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde.” açıklamasında bulundu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 9.3.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 13:20 ABONE OL
Rusya'dan petrol fiyatları için geri adım yok! 6-10 yıl dayanabiliriz

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Ülkenin Ulusal Refah Fonundaki likit varlıkların yeterli düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Fon, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." denildi.

Rusya'nın ek petrol ve doğal gaz gelirlerinin aktarıldığı fonun, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 9,2'sine tekabül ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ulusal Refah Fonunda 1 Mart itibarıyla 10,1 trilyon ruble (yaklaşık 138 milyar dolar) bulunuyor. Fondaki varlıklar, petrol fiyatlarının 6-10 yıl boyunca varil başına 25-30 dolar seyretmesi halinde oluşacak açığı kapatabilecek düzeyde." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.

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Rusya'dan petrol fiyatları için geri adım yok! "6-10 yıl dayanabiliriz"
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