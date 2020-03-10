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| 'nda 'Koronavirüs' şoku

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyayı etkisini altına almaya devam ediyor. Gelen bilgilerine göre 'nda (ECB) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. ECB'den yapılan açıklamada söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'nda 'Koronavirüs' şoku

Son dakika haberi: ECB'de bir personelde Kovid-19 tespit edildi. ECB'den yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirildi.

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Bu arada, Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek "2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı" da salgın nedeniyle iptal edildi.

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Son dakika | Avrupa Merkez Bankası'nda 'Koronavirüs' şoku
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