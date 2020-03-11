Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor

ABD BORSALARI

ABD'de pay piyasaları, dün yüzde 5'e yaklaşan yükselişlerle bir önceki günkü kayıplarını telafi etse de bugün vadeli işlemlerde endeks kontratlarının tekrar düşüşe yönelmesi ve yüzde 3 değer kaybetmesi dikkati çekiyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 4,89, S&P 500 endeksi yüzde 4,94 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,95 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 1,13 artışla 96,4'e çıkarken, 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 0,74'e kadar yükselmesi sonrası yüzde 0,66 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin akşam saatlerinde yapması beklenen açıklamaya ilişkin pozitif beklentilerle New York borsasında güçlenen tepki alımlarının, açıklama yapılmaması ile vadeli işlemlerde yerini satışlara bıraktığını ifade etti.

Piyasalarda varlık fiyatlarının sert bir şekilde dalgalandığına dikkati çeken analistler, oynaklığın Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ile birlikte devam ettiğini söyledi.

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AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın devam etmesiyle borsada satıcılı bir seyir izleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine Kovid-19 bulaşabileceğini söylemesi ve İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te Kovid-19 tespit edilmesi, dünden beri gündemin en önemli konu başlıkları oldu.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi, iki haftayı aşan yükseliş trendinin ardından dün yüzde 1,5 değer kaybederek 1,14'ün üzerinden 1,1277'ya kadar indi. Parite, bugüne alıcılı başladı ve dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1350'ye çıktı.

ASYA BORSALARI

Bugün, Asya borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 düşüş kaydetti.

Pazartesi günü Rusya ve Suudi Arabistan arasında restleşmeye dönen petrol arzı sorunu nedeniyle sert düşen petrol fiyatları ise dünkü yükseliş eğilimini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 1 artışla 37,8 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 6,1568'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesine karşın alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığını belirterek, salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyesinin destek, 105.000'in direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi

12.30 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi endeksi

15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi