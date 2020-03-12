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satışında şubat lideri belli oldu! İşte en çok satan markalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen markası bu yılın şubat ayında (VW) olurken, ardından ve sıralandı. İkinci el online pazarda şubat ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 519 adet satışla VW oldu. VW'yi, 20 bin 714 adetle Renault ve 16 bin 413 adetle Ford izledi. Şubat ayında online pazarda en hızlı satılan marka 25 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 36 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti

AA Haberler
Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 11:45 ABONE OL
İkinci el otomobil satışında şubat lideri belli oldu! İşte en çok satan markalar

Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, şubat ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157 bin 483 adet satış gerçekleşti.

Bunların 126 bin 671'i binek araç, 30 bin 812'si ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80,4, hafif ticari araçların payı yüzde 19,6 olarak belirlendi. Satışlarda geçen aya göre yüzde 9, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artış görüldü.

Şubat ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, ilana çıkan araçların yüzde 92'si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında yüzde 3'lük, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış gerçekleşti.

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İkinci el otomobil satışında şubat lideri belli oldu! İşte en çok satan markalar
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