Küresel piyasalar coronavirüs etkisinden çıkamıyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum

Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılma hızı artarken, ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından ABD'nin, Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını belirten DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

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ABD BORSALARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün borsalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksinin yüzde 5,86, S&P 500 endeksinin yüzde 4,89 ve Nasdaq endeksinin yüzde 4,70 değer kaybetmesinin ardından bugün vadeli işlemlerde de endeks kontratlarının yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydettiği görülüyor. New York borsası böylece yılbaşından bu yana değer kaybını ortalama yüzde 15'lere taşırken, Dow Jones endeksi Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınının yayılma hızı, endişeleri önemli ölçüde artırdı. Bulgaristan, İsveç ve Arnavutluk'ta salgın nedeniyle ilk ölüm vakaları görülürken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 49'a, Hollanda'da 5'e, Almanya ve Belçika'da ise 3'e yükseldi. Macaristan genelinde "acil durum" ilan edildi, Çekya'da ise okullar bir ay tatil edildi.

Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artış hızı en yüksek ülke olan İtalya'da ise ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri ile market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Dün, bu gelişmelerden önce kapanan borsalarda düşüşler sınırlı kalırken, bugün vadeli işlemlerde değer kayıplarının yüzde 3'e ulaştığı görülüyor. Almanya'da DAX endeksi dün günü yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle tamamladı.

ASYA BORSALARI

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının tekrar düşüşe geçmesi dikkati çekerken, pay piyasaları da satışların güçlenmesi ile değer kaybediyor. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 5 azalışla 33,8 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 6,5 düşüş kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 98.805,86 puanla 1 Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek, günü bir önceki kapanışın hemen altında 100.966,27 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 6,2101'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2270'ten işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ve İngiltere'de merkez bankalarının faiz indirimlerinin ardından bugün ECB'nin toplantısından çıkacak kararların beklendiğini ifade etti.

Irak'ta, ABD öncülüğündeki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu üsse düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin ölmesinin ardından koalisyona ait savaş uçaklarının Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldığını kaydeden analistler, jeopolitik risklerin de arttığına dikkati çekti.

Analistler, piyasa fiyatlamalarına göre ECB'nin bugün 10 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini belirterek, karar sonrası ECB Başkanı Christina Lagarde'ın basın toplantısında vereceği mesajların da takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 95.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, dolar/TL'de ise 6,25'in önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı üretici Fiyat Endeksi

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı