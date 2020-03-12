Son dakika haberi: Corona virüs fırsatçılarına yakın takip! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı corona virüs fırsatçıları için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

UZMAN EKİPLER GÖREVDE

Bakanlık fırsatçılar için "Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." dedi.

Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz. pic.twitter.com/JwCXWmGvgX — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 12, 2020