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haberi: fırsatçılarına yakın takip! Hazine ve harekete geçti

haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçıları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakanlık Vimer-189 hattında uzman ekiplerin görevde olduğunu duyurarak, "Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs fırsatçılarına yakın takip! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı corona virüs fırsatçıları için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini hatta iletebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

UZMAN EKİPLER GÖREVDE

Bakanlık fırsatçılar için "Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." dedi.

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Son dakika haberi: Corona virüs fırsatçılarına yakın takip! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
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