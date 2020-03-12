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'da hisseler yüzde 10 düştü... İşlemler durduruldu!

borsasının yüzde 10 düşmesiyle birlikte işlemler durduruldu. Hisse senetlerindeki küresel çöküş sürerken, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla Tayland hisseleri finans krizinden bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:08 ABONE OL
Tayland'da hisseler yüzde 10 düştü... İşlemler durduruldu!

Tayland'da hisse senedi Borsasının yüzde 10 düşmesiyle birlikte işlemler durduruldu.

Hisse senetlerindeki küresel çöküş sürerken, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla Tayland hisseleri finans krizinden bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Bangkok'da Principal Asset Management Co. fon yöneticisi Win Phrompaet, "Piyasa artık küresel yatırımcıların korkusuna daha çok tepki veriyor. Bu alıma başlama zamanı olabilir, piyasa aşırı tepki gösterdi." dedi.

Tayland Başbakan Yardımcısı Somkid Jatusripitak, hisse senedi piyasasını desteklemek için fon hazırlanabileceğini, Maliye Bakanlığı ve Tayland Borsası'nın detaylar üzerinde çalışacağını belirtti.

Ayrıca Tayland Ticaret Odası Üniversitesi'nin açıklamasına göre Tayland'da Tüketici Güveni Şubat ayında 64.8 ile Nisan 1999'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Coivd-19 salgını ve yıllık bütçe ertelemesinin güven kaybında etkili olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günkü açıklamasına göre Tayland'da 11 yeni koronavirüs vakası bildirilirken toplam vaka sayısı 70'e ulaştı.

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Tayland'da hisseler yüzde 10 düştü... İşlemler durduruldu!
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