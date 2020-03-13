Merkez Bankası'ndan yıl sonu için flaş enflasyon tahmini!

Merkez bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 34.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü" denildi.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre de, katılımcıların yüzde 15.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 47.2'sinin beklentileri yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 20,8'inin beklentileri yüzde 10.00 - 10.99 aralığında bulunuyor.

TÜFE BEKLENTİSİ

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 10.4'ünü beklentilerinin yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 52.1'inin beklentilerinin yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 14.6'sının beklentilerinin yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 10.4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında olduğu gözleniyor.



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.83 iken, bu anket döneminde yüzde 10.38'e geriledi.



DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.45 lirayken, bu anket döneminde 6.51 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.51 lira ve 6.66 lira olarak gerçekleşti.

GSYH BEKLENTİSİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde yüzde 3.3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 3.9 oldu.