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'ndan 2020 yılındaki fuarlarla ilgili açıklaması

'dan 2020 yılındaki fuarlarla ilgili bir açıklaması geldi. 'de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 13.3.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 12:57 ABONE OL
Ticaret Bakanlığı'ndan 2020 yılındaki fuarlarla ilgili son dakika açıklaması

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2020 fuar takvimine ilişkin de değerlendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020'den sonrası döneme ertelendi." ifadesi kullanıldı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan 2020 yılındaki fuarlarla ilgili son dakika açıklaması
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