Altın fiyatları sert düştü! Altının onsu 1500 doların altına indi

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altını gördü. Altın 9 Mart'ta 1.700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kırmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu.

Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

Öğleden önce en yüksek 1.575 en düşük 1.524 seviyelerini gören değerli metal saat 13.30 itibariyle 1.500 doların altına indi. Saat 14:00 itibariyle de 1.465 dolara kadar indi.

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