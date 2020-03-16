Konut satış rakamları açıklandı! Rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 artarak 118 bin 753 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konutla ilk sırada (yüzde 19,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 326 konut satışıyla (yüzde 11,2) Ankara, 7 bin 669 konut satışıyla (yüzde 6,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 6 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.