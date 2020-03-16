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Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş bu haftanın ilk gününde devam ediyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:54 ABONE OL
Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor

Koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında kayıpların artmasıyla Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2,84 değer kaybederek 74,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 3,1 düşerek 83'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 3,15 değer kaybederek 2.243 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 1,83'ün üzerinde azalarak 973 puana kadar geriledi.

Analistler, koronavirüs salgınına dair endişelerin artması üzerine yatırımcıların risk iştahının azaldığına ve petrol fiyatlarında tekrar aşağı yönlü ilerleyen seyre işaret etti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi varilin fiyatı yüzde 6,2 gerileyerek 31,76 seviyesinden işlem görüyor.

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Rus piyasalarında kayıplar artarak devam ediyor
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