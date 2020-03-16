SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'corona virüs' tedbirlerini açıkladı

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan corona virüs ile ilgili ülkemizde alınan tedbirler hız kesmeden sürüyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomide corona virüs için yeni önlemleri duyurdu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak corona virüs önlemlerini açıkladı! "Olası senaryolara karşı yol haritası hazırlandı" | Video

İşte Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

YOL HARİTALARINI HAZIRLADIK

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.

Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de "Sorun küresel, mücadele ulusaldır." Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik.



Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 16, 2020

OLASI TÜRBÜLANSA HAZIR VE TEDBİRLİYİZ

Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

İŞ GÜCÜ PİYASAMIZIN KORUNMASI SÜREÇTE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİR

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK BİR DİZİ DESTEK VE ÖNLEM UYGULANACAKTIR

Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.