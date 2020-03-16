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Son Dakika: sert düştü! 30 doların altına indi

Son dakika haberi... Brent petrolün varili yüzde 12 değer kaybederek, 30 doların altına indi ve 2016 yılından bu yana ilk kez 30 doların altında işlem gördü.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 17:00 ABONE OL
Son Dakika: Petrol fiyatı sert düştü! Brent petrol 30 doların altına indi

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 31.97 dolardan işlem görerek başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde ise petrol 30,8 dolara kadar inerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi ve ardından 30 doların da altını gördü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71.19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9.6 azalarak 64.37 dolara gerilemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.

Petrol fiyatları 4 yılın en düşük seviyesine indi!

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Son Dakika: Petrol fiyatı sert düştü! Brent petrol 30 doların altına indi
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