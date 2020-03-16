Son Dakika: Petrol fiyatı sert düştü! Brent petrol 30 doların altına indi

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 31.97 dolardan işlem görerek başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde ise petrol 30,8 dolara kadar inerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi ve ardından 30 doların da altını gördü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71.19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9.6 azalarak 64.37 dolara gerilemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.