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: 'den flaş hamle! için 1 trilyon dolar ayırdı

haberi: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan insan hayatının yanı sıra uluslararası ekonomiyi de olumsuz olarak etkiliyor. Uluslararası Para Fonu () corona virüs ile mücadele kapsamında 1 trilyon dolar bütçe ayırdı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 16.3.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika: IMF'den flaş hamle! Corona virüs için 1 trilyon dolar ayırdı

Son dakika haberi... Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

IMF'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.

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Son dakika: IMF'den flaş hamle! Corona virüs için 1 trilyon dolar ayırdı
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