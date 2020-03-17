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! 'dan flaş karar! İkinci bir duyuruya kadar kaldırıldı

haberi: yüzde 5 olarak aşağı ve yukarı yönlü uygulanan devre kesicinin sadece aşağı yönlü olarak kullanılacağını açıkladı. 'dan KAP'a yapılan açıklamada, "İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir." denildi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan flaş karar! İkinci bir duyuruya kadar kaldırıldı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan flaş karar! İkinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
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