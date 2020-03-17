Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Gelir vergisi için süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi beyannamesi verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;