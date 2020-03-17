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müjdeyi verdi! için süre uzatıldı

, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:21 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Gelir vergisi için süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi beyannamesi verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Gelir vergisi için süre uzatıldı
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