Son dakika: Benzine üçüncü indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi: Benzine bu gece yarısından itibaren üçüncü indirim geliyor. Benzinde 25 kuruş indirim gerçekleşecek.

Akaryakıt fiyatları belirlenirken brent petrol, uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatı ve dolar kuru hareketleri dikkate alınıyor. Brent petrolde, düşüş devam ediyor. 30 doların altını gördü ve sonra bir miktar arttı. Halen, 30-31 dolar aralığında işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da geriledi. Benzinin tonu 289 dolardan 243 dolara indi. Motorinin tonu da 342 dolardan 309 dolara düştü.