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sert düşüşle açıldı

New York borsası, güne sert düşüşle başladı. Açılışta endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü. , yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 16:56 ABONE OL
ABD borsaları sert düşüşle açıldı

New York borsası, güne sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4,94 azalışla 20.188,69 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 5,6 düşüşle 2.362,53 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 5,55 değer kaybıyla 6,902.32 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki düşüşte, finansal sistemi ve ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artarak devam etmesi etkili oldu.

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ABD borsaları sert düşüşle açıldı
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