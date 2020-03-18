ECB'den flaş coronavirüs açıklaması!

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann'ın "para politikası sınırlarına ulaştı" değerlendirmesinden sonra ECB'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, söz konusu salgının ekonomik etkisine karşı 12 Mart'ta kararlaştırılan önlemlere ek olarak yaptığı analizlerde oy birliği içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ECB, koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçlarını yakından izlemeye devam edecek. ECB, gerektiğinde bankacılık sistemindeki likidite şartlarını korumak ve para politikasının sorunsuz bir şekilde aktarımını sağlamak için uygun görüldüğü şekilde aldığı tedbirlerin tamamında ayarlama yapmaya hazır." ifadelerine yer verildi.